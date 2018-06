Los "abuelos" del Mundial de Rusia 2018

As Chile

El Mundial es una de las competiciones en la que los focos se suelen poner en los jóvenes talentos que están por despuntar. El torneo de selecciones suele servir a las estrellas por confirmar como listón para medir e introducir en la élite a las jóvenes promesas y hasta conseguir que tras un mes cambien de equipo. Pero esto, es sólo una parte del torneo. A Rusia acudirán los Mbappé, Gabriel Jesús, Dolberg o Asensio en busca de destacar pero también habrá auténticos veteranos que ‘a lo Roger Milla’ intentarán aportar y ser decisivos para sus equipos. Estos son los abuelos del Mundial.

El Hadary, 45 años

El portero de Egipto se convertirá, a buen seguro, el próximo 15 de junio en el jugador más mayor en disputar un partido de la Copa del Mundo de fútbol arrebatándole el récord a Faryd Mondragón, portero colombiano que le quitó el récord anterior a Roger Milla llegando a disputar un Colombia-Japón con 43 años y 3 días.

El guardameta debutó como profesional en el Damietta Club egipcio en 1993, cuando su compañero y estrella de la selección egipcia, Mo Salah apenas sabía caminar ya que tendría apenas un año de edad. En este caso, la edad, más que un inconveniente, se valora como experiencia y el cuarentón apunta a portero titular de la selección egipcia.

Rafa Márquez, 39 años

El ‘Kaiser de Michoacán’ volverá al Tri para disputar el que parece, con seguridad, su último Mundial. El quinto, nada más y nada menos. La inclusión de Márquez en la lista final de 23 de Osorio resultó relativamente inesperada. El jugador anunció su retirada el pasado 19 de abril y parecía poco probable que volviese a vestir el verde de la elástica nacional mexicana pero, tras colgar las botas como profesional de clubes en el Atlas, el mexicano siguió entrenando y viajará a Rusia. El gran desafío del ‘abuelo’ del Tri es igualar el mejor resultado de México en la historia de los Mundiales, los cuartos de final del Mundial 70 y del Mundial 86.

En el vestuario, aunque ya no viste el brazalete, sigue siendo el que manda. “Después de todos estos años, Rafa (Márquez) todavía me intimida. Claro, soy el capitán de la selección y eso, pero él sigue siendo el jefe" escribió Andrés Guardado sobre Rafa en The Players Tribune.

Ignashevich, 38 años

Los anfitriones también aportan a uno de los jugadores más veteranos de la competición. Sergei Ignasevich tiene una amplísima trayectoria en el fútbol ruso en la que la mayoría de las temporadas las ha pasado defendiendo la camiseta del CSKA de Moscú, el equipo del ejército ruso.

Nacido en Moscú en 1979 es de la parte de esta selección que tuvo pasaporte soviético y ruso antes de la caída definitiva de la URSS en 1991 además de ser de los pocos supervivientes junto a Akinfeev, Gabulov y Zhirkov del equipo nacional ruso que alcanzó las semifinales de la Eurocopa de 2008. El central espera volver llevar a su conjunto a lo más alto, aunque parece complicado.

Tim Cahill, 38 años

A sus 38 años, Tim Cahill sigue siendo uno de los pilares de los ‘Socceroos’. El considerado mejor delantero australiano de la historia y máximo goleador histórico de la selección oceánica volverá a disputar un Mundial en el que será clave para las opciones del combinado australiano de llegar a octavos de final.

Después de una temporada en las filas del Milwall (Championship) en la que no ha conseguido marcar un sólo gol en diez partidos, el sidneyés espera estrenarse en el mayor evento del fútbol. ¿Será con uno de sus característicos remates de cabeza?

Tabárez, el abuelo de los banquillos

El más mayor de los entrenadores será el uruguayo Óscar Washington Tabárez con 71 años. El Maestro es uno de los seleccionadores mundialistas que más tiempo lleva en su banquillo (si aguanta hasta 2018, hará una década) y ha llevado a Uruguay a recuperar su mejor nivel desde que en 2006 se hiciese cargo de la selección charrúa.

La veteranía se valora en los banquillos del Mundial y es que hasta cuatro entrenadores estarían en edad de jubilarse en España (65-67 años, depende de los años cotizados). Serían el propio Tabárez, Carlos Queiroz (Irán, 65 años), Van Marjwick (Australia, 66) y Pékerman (Colombia, 69).