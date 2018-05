Loris Karius se refirió a sus errores en la final de la Champions League: "Aún no he podido dormir"

Loris Karius, arquero del Liverpool, ocupó Twitter para referirse en extenso a los dos errores que cometió en la final de la Champions League ante Real Madrid, y que significaron que su equipo perdiera el título.

"Todavía no he podido dormir, las escenas pasan por mi cabeza una y otra vez. Estoy infinitamente arrepentido por los fans y mis compañeros", a las cinco de la tarde de Europa, once de la mañana en Chile.

Haven’t really slept until now... the scenes are still running through my head again and again... I'm infinitely sorry to my teammates, for you fans, and for all the staff. I know that I messed it up with the two mistakes and let you all down... pic.twitter.com/w9GixPiQDC — Loris Karius (@LorisKarius) May 27, 2018

"Lo siento infinitamente por mis compañeros de equipo, por ustedes, los fans, y por todo el personal. Sé que lo eché a perder con los dos errores y los decepcioné", agregó.

"Como dije, me gustaría retroceder el tiempo, pero eso no es posible. Es aún peor, ya que todos sentimos que podríamos haber derrotado al Real Madrid", complementó.

...As I said I'd just like to turn back the time but that's not possible. It's even worse as we all felt that we could have beaten Real Madrid and we were in the game for a long time... — Loris Karius (@LorisKarius) May 27, 2018

En un último mensaje, el arquero agradeció el apoyo de los seguidores del Liverpool. "Gracias a nuestros fanáticos que vinieron a Kiev y me apoyaron, incluso después del partido. No lo doy por hecho y una vez más me mostró la gran familia que somos. Gracias y volveremos más fuertes", cerró.