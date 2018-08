Loris Karius fue presentado como nuevo refuerzo del Besiktas

Finalmente Loris Karius dejó el Liverpool para fichar por el Besiktas. El portero alemán, fuertemente cuestionado en Inglaterra, ya se realizó los exámenes médicos de rigor y fue oficializado como nuevo refuerzo del elenco turco.



"Orgulloso de ser parte de la famosa familia del Besiktas. ¡Su bienvenida en el aeropuerto fue simplemente abrumadora! Daré todo de mí para ganar con el equipo", expresó el meta en su cuenta de Twitter.



Además, tuvo palabra para los hinchas reds, a quienes agradeció por el apoyo luego de los errores en la final de la Champions League ante el Real Madrid.



"Muchas gracias a todos los fanáticos del Liverpool por el apoyo hasta ahora; nunca me dejaron caminar solo", escribió en las redes sociales.

Proud to be part of the famous @besiktas family now. Your welcome at the airport yesterday was simply overwhelming! I will give it my all to win with Beşiktaş.🦅



A big Thank You goes out to all of the Liverpool fans for the support until now – you indeed never let me walk alone. pic.twitter.com/Pw1eqrhFuv