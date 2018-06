Lorenzo Reyes parte a México: "Nunca hablé con Kudelka"

El volante chileno Lorenzo Reyes partió a México para sumarse a las filas del Atlas de Guadalajara, luego de su paso por la U el cual fue agradecido por parte del Lolo.



En el Aeropuerto, el jugador indicó que en el Romántico Viajero "me dieron todas las facilidades. No querían que me fuera, pero se portaron muy bien desde el principio".



Reyes comentó que los azules "hicieron una buena propuesta para quedarme, pero más allá del dinero voy (a México) por el tema de la edad. Es un buen momento para volver al extranjero y así tener la revancha que siempre quise tener".



El volante también reveló un llamativo detalle, como que por ejemplo no tuvo contacto con el actual estratega de los estudiantiles, Frank Kudelka.



"No hablé con él, nunca hablé con él. Hace mucho tiempo que habíamos hablado de la renovación y mi intención siempre fue quedarme", sostuvo.

