Lorenzo Reyes: "En defensa estamos cubiertos de muy buena manera"

Pese a que trascendió en las últimas horas que en Universidad de Chile sondean al brasileño Rafael Vaz como su último refuerzo, este jueves el volante Lorenzo Reyes aseguró que "tenemos un muy buen plantel, es cosa de los resultados que van a salir seguro".

"Todos los puestos están bien cubiertos y es cosa de mejorar en lo individual (...) Si llega un defensa bienvenido sea, pero creo que estamos cubiertos de muy buena manera. Está Gonza (Jara), el Quili (Vilches), que son muy buenos jugadores, también están Eche (Echeverría) y el Jano (Contreras)", dijo.

En conferencia de prensa, Reyes admitió que "no conozco mucho" de Rafael Vaz -apuntado por hinchas del Flamengo como "el peor defensa de todos los tiempos"-, aunque apuntó que si es necesario su arribo "debe verlo el profe (Guillermo Hoyos)".





"Mi opinión es que estamos muy bien cubiertos, pero si llega le daremos la bienvenida, pero estamos muy bien cubiertos en ese sector", insistió Reyes, quien además comentó la opción de que de fichar al brasileño en la U optarían por no inscribir al lesionado Leandro Benegas.

"No he conversado con Leo en este caso, tampoco había pensado que faltaba un cupo extranjero, si es que llega el central, pero esas son decisiones que toma el profe o el club, ellos son responsables de quién llega y quién no es inscrito", afirmó.

Sobre los dichos de Mauricio Pinilla y David Pizarro respecto a una "falta de carácter" en la derrota ante Unión Española, Reyes dijo que, "si es eso, hay que mejorar, tenemos que mejorar en varias cosas, el equipo estuvo muy largo, en las velocidades defensivas, son varios factores".

"A lo de David, creo que los refuerzos se tienen que acomodar rápidamente, pero los que llevamos harto tiempo aquí debemos ayudarlos jugando mejor", concluyó.