Lorenzetti y el Superclásico: "La idea es no cargarnos con tanta presión como en años anteriores"

El volante de Universidad de Chile, Gustavo Lorenzetti, habló acerca de lo que será el duelo más importante del fin de semana en el fútbol nacional, el Superclásico del balompié criollo.



Al respecto, el Duende consideró que a pesar de la paternidad extensa en el Monumental, es Colo Colo el que tiene la tarea de llevarse los puntos.



"Ellos tienen la presión porque los jugadores no van a querer ser los que corten la racha y nosotros vamos con las ganas de cortarla. La idea es no cargarnos con tanta presión como en años anteriores", dijo.



De todas formas, Lorenzetti reconoció que a nivel personal "el clásico en el Monumental es la cuenta pendiente que me queda acá con la U".



Por otro lado, el mediocampista reconoció las cualidades de Colo Colo, señalando que "tiene grandes individualidades, pero creemos mucho en lo que podemos plantearle, en cómo incomodarlos. Sabemos que guardaron jugadores para enfrentar a la U".