Lorenzetti desmiente problemas con técnico Frank Kudelka

El volante de Universidad de Chile, Gustavo Lorenzetti, desmintió algún tipo de problema con el técnico azul Frank Kudelka.

El jugador afirmó que las publicaciones en un medio nacional no se apegan a la realidad. "Yo no voy a permitir que se exponga mi nombre y mi apellido por algo que no pasó, que no sucedió", sostuvo el jugador rosarino.

Lorenzetti agregó que "lo que se publicó fue una mentira. Nunca se produjo esa charla con Frank (Kudelka) para hablar de otros jugadores. Y si yo tengo una charla con el entrenador, eso queda en privado", aseguró.

“Sabemos que las cosas no están saliendo bien, pero de ahí a publicar o inventar cosas, llega un momento que ya cansa”, añadió el mediocampista del romántico viajero.

Lorenzetti afirmó que “hay gente que tiene ciertos negocios” que a su juicio se verían beneficiados “si a la U le va mal”.

El jugador de la U, agregó que “no estamos pasando por un buen momento, y se aprovechan de eso. El problema que hoy tenemos es futbolístico”, afirmó.