Lorca FC no se inscribe a la Segunda B de España y desaparece

Un triste destino tuvo el Lorca FC del fútbol español, elenco en donde militaron los chilenos José Rojas y José Lafrentz. El conjunto de la Región de Murcia no completó un proceso de compraventa, por lo que su plaza en la Segunda División B será utilizada por el Yeclano.



El destino del cuadro hispano llegó a tal punto luego del abandono del empresario chino Xu Genbao, quien había negociado con posibles compradores, cuyas gestiones finalmente no llegaron a buen puerto.



Finalmente, el propietario dio a conocer la medida de no participar a la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, entidad que transmitirá la decisión a la Real Federación Española de Fútbol.