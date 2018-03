Lizardo Garrido: "Daniel Morón será un aporte fundamental para Colo Colo"

Lizardo Garrido sufrió un infarto al corazón hace algunas semanas que lo tuvo al borde de la muerte. No obstante, el exdefensor de Colo Colo salió jugando tal como lo hacía en su época como jugador y ha retomado paulatinamente sus funciones en el Monumental.



El "Chano" conversó con ADN Deportes y confesó que ha vivido un período muy complicado tras el fallecimiento de su esposa en febrero pasado: "Ha sido muy muy difícil, me ha costado mucho de verdad. Estuve listo para la foto, pero no pasó nada. Espero lo antes posible salir".



Pese al difícil momento, Garrido se mostró emocionado por todo el apoyo recibido. "Me faltan palabras para agradecer a toda la gente que estuvo muy preocupada. Ha sido un año bastante duro, muy difícil para mí y mi familia. Lo que ocurrió con mi esposa detonó todo eso", expresó.



Respecto a la designación de Daniel Morón como representante del CSyD Colo Colo en Blanco y Negro: "Fantástico, porque se integra un amigo, una persona con que viví cosas muy lindas. Lo más importante es que no tengo ninguna duda de que va a ser un aporte fundamental y todos estamos por un bien común que es Colo Colo".







Además, se tomó un tiempo para analizar la dupla de centrales de la Roja: "Maripán y Roco sobresalen en el tema aéreo. Cuando jueguen con equipos sudamericanos va a ser más complicado. Pero lo único que quiero es que les vaya bien, el recambio tiene que venir".



"(Reinaldo) Rueda ya demostró que (Gonzalo) Jara no es de su agrado o por lo menos no lo citó. Ojalá que se complementen bien. Ustedes saben que no todo es altura", agregó.



Por último, mostró su confianza de que los albos tendrán una gran temporada. "No tengo ninguna duda de que van a luchar los dos torneos. En Colo Colo hay muy buenos jugadores, con oficio y experiencia, que están preparados para la Copa Libertadores".