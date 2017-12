Liverpool hace historia en Champions League tras golear al Spartak de Moscú

Cristóbal Arriagada Grusic, ADN





El Liverpool FC hizo historia en la presente edición de la Champions League tras golear al Spartak de Moscú por 7-0 en Anfield y clasificar a octavos de final.



El cuadro dirigido por Jürgen Klopp se transformó en el primer equipo en marcar siete goles en dos partidos de la misma fase de grupos luego de haber vencido al Maribor por la misma cifra en octubre pasado.



Además, los Reds registraron 23 goles a favor y estuvieron a tan solo dos tantos de igualar el récord en esta instancia de la competición europea con un promedio de 3,8 goles por partido.



Por otro lado, Phillipe Coutinho marcó su segundo hat-trick como profesional y es el segundo jugador del Liverpool en anotar tres veces en un partido de Champions tras Michael Owen (2002 vs Spartak) y Yossi Benayoun (2007 vs Besiktas).





Estos fueron los resultados del cuadro de Anfield en la fase de grupos:



13-09 Liverpool 2 vs Sevilla 2

26-09 Spartak 1 vs Liverpool 1

17-10 Maribor 0 vs Liverpool 7

01-11 Liverpool 3 vs Maribor 0

21-11 Sevilla 3 vs Liverpool 3

06-12 Liverpool 7 vs Spartak 0