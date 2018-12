Liverpool derrotó en el clásico a Manchester United y es puntero

"The Normal One" superó a "The Special One". El clásico del fútbol británico se lo llevó el local en el Estadio Anfield. Liverpool Football Club derrotó 3-1 a Manchester United por la 17° fecha de la Premier League 2018-2019 del fútbol británico.

Los "Reds" del técnico Jürgen Klopp fueron superiores a los "Devils" del entrenador José Mourinho, quien no pudo contar con el delantero chileno Alexis Sánchez por una lesión. Con esto los anfitriones se ubicaron líderes del campeonato con 45 unidades.

Así el equipo de Anfield Road supera por un punto al Manchester City (44) de Josep Guardiola y por seis al Tottenham Hotspur (39) de Mauricio Pochettino, a ocho del Chelsea (38) de Maurizio Sarri y a once del Arsenal de Unai Emery.

Los festejos del Liverpool los comenzó el atacante senegalés Sadio Mané (24'), aunque luego equilibraría la cuenta el volante inglés Jesse Lingard (33') luego de un claro error del portero brasilero Alisson, quien ofreció un rebote tras no oder controlar un centro.

En el complemento llegaría la victoria, porque el volante suizo Xherdan Shaqiri ingresó a los 70 minutos por el centrocampista guineano Naby Keita, para luego marcar un doblete en los 73' y 80' para desatar los festejos rojos.

Por la 18° fecha el Liverpool FC visitará al Wolverhampton Wanderers FC el viernes 21 de diciembre en el Estadio Molineux, mientras que Manchester United viajará a Gales para visitar al Cardiff City FC el sábado 22 de diciembre en el Estadio Dina Caerdydd.