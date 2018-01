Liverpool compensará con más de 40 mil pesos a quienes compraron la camiseta de Coutinho

Para demostrar que el Liverpool no estaba ni remotamente preparado para la salida de Philippe Coutinho, lanzaron una promoción para que sus hinchas puedan llevar de mejor manera la pérdida del jugador.

Así, ofrecieron 50 libras, poco más de 40 mil pesos chilenos, para todos los que compraron en las tiendas oficiales y en la página web la camiseta con su nombre.

"Para poder hacer uso de esta oferta, los aficionados que califiquen deben presentar su camiseta en cualquier tienda oficial del club donde se emitirá el cupón. La camiseta no será retenida, pero se requerirá una prueba de compra", explica el equipo inglés.

Information for #LFC fans who have purchased 2017-18 Philippe Coutinho replica jerseys: https://t.co/E4huJp3MFc pic.twitter.com/Jhwe80TEGB