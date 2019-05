Lionel Scaloni sobre Chile: 'Deben seguir aprovechando a la generación que tantas alegrías les dio'

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina analizó el presente de su equipo y el resto de los rivales que enfrentará en la Copa América.

En conversación con La Tercera, el trasandino confesó que su equipo es uno de los que competirán duro por obtener el torneo continental igual que Chile y Colombia. Sin embargo, aseguró que no son candidatos para llevarse la Copa. "Entre los candidatos yo no pongo a Chile, pero tampoco a Argentina y a Uruguay. Los tres van a competir a full, igual que Colombia. No me animo a decir que van a ser favoritas. Lo de Brasil es distinto: es local, va por todo".

Sobre la selección chilena, el técnico argentino aseguró que se debe aprovechar más a la generación que fue partícipe de la obtención de dos títulos. "Si son inteligentes, tienen todavía más tiempo para aprovechar a esta generación que tantas alegrías les dio, mientras poco a poco van metiendo un recambio. Tanto Bielsa como Sampaoli transmitieron un alto nivel de competitividad que jugadores fantásticos supieron aprovechar. Y esos futbolistas creo que aún tienen más para darle a Chile".

El excompañero de Carlos Carmona en el Atalanta contó detalles sobre cómo se pudo haber gestado su llegada a Universidad Católica en su etapa jugador, donde aseguró le encantaría dirigir. "Yo estaba encantado, pero mi ficha era de Newell’s y no me dejaron salir. Nunca me olvidé de ese par de días. Quedé enamorado de cómo es el club, del lugar dónde se encuentra. Me brindaron todas las comodidades. Por eso alguna vez me gustaría dirigir a Católica".

Pese a que no ha tenido contactos con Jorge Sampaoli tras su salida de la banca trasandina, el técnico confiesa que aprendió mucho a su lado. "A Sampaoli le estaré eternamente agradecido. Me dio la oportunidad de dirigir. No hay ningún problema. Los jugadores estaban enamorados porque les había hecho sentir ese juego de ataque constante. Y eso es de rescatar. Es un entrenador muy seguro de lo que les transmite a los jugadores".

El equipo de Scaloni se medirá ante Colombia, Paraguay y Qatar en la fase de grupos de la Copa América que se realizará en Brasil.