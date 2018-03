Lionel Messi aclaró supuesta polémica con Dybala por dichos en Eliminatorias

Lionel Messi brindó una extensa entrevista para Argentina y se refirió a la "polémica" con Paulo Dybala, quien señaló hace un tiempo que era "un poco difícil jugar con Messi en Argentina".



"Hablamos de lo que pasó y duró un segundo la charla. Enseguida entendí lo que él quiso decir. En ningún momento lo tomé a mal, todo lo contrario", dijo en diálogo con Fox Sports.



"Cuando no tienes partidos con el mismo compañero y te toca hacer otro rol diferente, no es fácil. Necesita tiempo como necesita todo el equipo para adaptarse. Necesitamos jugar juntos para conocernos mejor", agregó.



Además, respaldó los dichos de Dybala, que está en duda para la nómina trasandina en Rusia. "Es una verdad lo que dijo Paulo. En la Juventus juega en la misma posición que yo. Nos movemos por los mismos lados, intentamos buscar los mismos espacios y cuando a él le tocó jugar conmigo le tocó ir por la izquierda donde no está acostumbrado", explicó.

Por último, aclaró que mantiene una buena relación con la "Joya" y que nunca hubo una pelea como se dijo en algún momento. "Es más difícil jugar en ese lugar para nosotros. Yo prácticamente para el lado izquierdo no voy o lo hago muy poco. Lo hablamos y no hubo ni que aclararlo. Lo entendí. Solo que se habló porque salió en todos lados", finalizó.