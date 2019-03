Lionel Messi: A Cristiano lo extraño en España, era lindo tenerlo

Lionel Messi analizó su presente con la selección de Argentina y realizó una autocrítica de su nivel con la camiseta trasandina en las distintas competiciones.

El jugador del Barcelona en conversación con FM Club de Argentina, aseguró que está consciente del cariño de la hinchada, sin embargo también deslizó una crítica a sus detractores. "Me da bronca que inventen y mientan con tanta tranquilidad. Sé que la mayoría me apoya. Siempre que fui a Argentina me mostraron cariño impresionante. Sé que son los menos los que están buscándome mierda. Lo tengo claro. Yo juego para mí, mi familia y los que me quieren. Los que no, lamentablemente van a tener que bancarme un poquito más".

Sobre el trabajo que está realizando junto al equipo dirigido por Lionel Scaloni, Messi aseguró que hay que tenerles paciencia a los nuevos jugadores. "Siendo realistas falta mucho trabajo para ser una potencia. Estos chicos llevan muy pocos partidos en la selección. Hay que tener paciencia y no tengo dudas de que nos vamos a ser fuertes".

De todas formas, aseguró que la nueva camada de la selección trasandina debe seguir sumando minutos. "Los chicos tienen que soltarse y jugar en la selección, no conmigo. Están ahí por lo que hacen cada fin de semana. Tengo una relación estupenda con todos los chicos. Yo soy el nuevo y me tengo que adaptar a ellos".

El ídolo culé también entregó los nombres de quiénes son los mejores jugadores del mundo a su juicio. Aunque de igual forma, le manifestó su cariño a Cristiano Ronaldo. "Hoy por hoy Neymar, Mbappe, Suárez, Agüero. Hoy por hoy pueden ser los mejores del mundo. A Cristiano lo extraño en España. Era lindo tenerlo, aunque daba bronca verlo levantar títulos. Hubiese sido lindo que esté acá todavía".

El próximo partido del Barcelona será ante el Espanyol el día sábado 30 de marzo a las 13:15 horas.