Libro 'Alerta Rojo' da cuenta de los abusos sexuales en las inferiores de Independiente

Una muestra de la descomposición del fútbol argentino. Eso parece ser lo que expone el libro "Alerta Rojo" de los periodistas Panqui Molina y Pedro Molina. El texto da cuenta del violento caso que vivieron los adolescentes que se desempeñaban en las divisiones menores del Club Atlético Independiente de Avellaneda. Por unos zapatos, algo de dinero, ropa interior nueva o plata para el transporte, varios pedófilos abusaron sexualmente hasta el 2018 de al menos siete niños de la cantera de ese equipo.

Un adolescente de 16 años se quebró ante el psicólogo y contó la violenta experiencia. Lo denuncia ante la justicia amplió esa realidad a otros clubes, entre ellos River Plate. El libro de investigación muestran el infierno que viven muchos de los aspirantes a futbolistas. "Cuando saltó lo de los abusos ya llevábamos un año de investigación. No nos tomó tan por sorpresa porque había gente que nos había contado que años atrás en las inferiores de Independiente pasaban cosas que nadie controlaba", cuenta Panqui Molina.

El periodista agrega que "creíamos que era de otras épocas, no de ahora porque todo había mejorado, había psicólogos y más gente pendiente de ellos. Al final concluimos que si los abusos salieron a la luz fue porque los chicos encontraron a personas de confianza con las que pudieron hablarlo". La causa que comanda la fiscal María Soledad Garibaldi, tiene seis acusados y una veintena de víctimas de varios clubes. Los pedófilos contactaban a los adolescentes a través de redes sociales y la aplicación Whatsapp.

"Los abusos son la página más cruel de las cosas que sucedieron, pero son una muestra más de esa situación de abandono en la que estaban", explica Pedro Molina. En 2012 vivían 82 niños y adolescentes en una pensión con capacidad para 55. "Algunos dormían con colchones en el piso. No había plata para pagarles viático a los más grandes, entonces también alojaron a los de la cuarta división. Ellos, ante las pésimas condiciones de vida, no tenían límites: pedían delivery, tomaban cerveza", relatan.

A principios de la década pasada la situación era peor. "No teníamos para comer, no teníamos seguridad, no teníamos nada. Algunas personas de la villa se metían a robar. Dos días antes de salir campeón, en 2002, se metieron y tuvimos suerte de que no pasara a mayores. Robaron el vestuario de primera y la confitería donde comíamos. Se nos metieron en la pensión y empezaron a los tiros", cuenta Adrián Gabbarini a El País, jugador de la cantera de Independiente en ese momento.

Los canteranos también eran víctimas de hurtos por parte de sus propios compañeros, recuerda Marta González, quien estuvo a cargo de la pensión hasta mediados de 2014. Uno de los casos más graves fue la causa penal en contra de Alexis Zárate. Al cumplir 18 años fue a vivir en un departamento junto a un amigo. Tras una noche de fiesta llegó a su casa y vio que en su cama dormía un amigo que había invitado a su novia. La violó mientras dormía. El futbolista recibió una condena a seis años y medio de prisión.