Liberman tras la derrota de Argentina: "Si seguimos con el club de amigos estamos fritos"

Martín Liberman criticó duramente a la selección argentina tras la derrota por 6-1 ante España en Madrid.



El comentarista deportivo aseguró que ganar el Mundial de Rusia "es una quimera. Realmente me preguntó, ¿por qué creemos que podemos ganar el Mundial?".



"Si seguimos con el club de amigos estamos fritos; con Romero, Banega, Biglia, Rojo, Macherano. No me hace falta esta goleada para darme cuenta. La diferencia de velocidad y de ritmo de los españoles con los argentinos es asombrosa", agregó.



Pese a sus críticas, respaldo el trabajo de Jorge Sampaoli en la banca. "Soy adepto a Sampaoli, me gusta el DT de la selección nacional, creo en su concepto. Pero cuando dice en la conferencia de prensa que el PT de Argentina fue increíble, claro que fue increíble, fue increíble lo mal que jugó".



Por último, señaló que el extécnico de la Roja se enamoró de Lionel Messi. "El peligro de enamorarse de un futbolista y creer que todo es en base a él, porque es muy difícil que uno solo pueda salvar a un equipo", concluyó.