Liberman mete a Chile entre medio para que Messi sea considerado el mejor del mundo

El periodista de Fox Sports, Martín Liberman, le puso un inesperado requisito a la estrella del Barcelona, Lionel Messi, para considerarlo el mejor de todos: anotarle un golazo a la Roja en la Copa América.

"Me encantaría verte rompíendola (a Messi). Pero no al hacerle dos goles a Irán, Nigeria o Bosnia. Te quiero ver haciendo un gol en la final, dejando tres chilenos en el camino y poniéndosela a Bravo en un palo. Me encantaría que sucediera ahora en la Copa América de Brasil", lanzó durante el programa "Debate Final" de Fox Sports.