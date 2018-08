Leyenda del Bayern: "Nunca estuve demasiado impresionado por Vidal y el club no lo extrañará"

AS Chile

Arturo Vidal había sido apuntado como uno de los prescindibles de Bayern Munich para la actual temporada y esa situación se tradujo en su fichaje por Barcelona, que significó un gran salto en la carrera del volante.

Además, para los germanos no significó una pérdida demasiado grande considerando los fichajes que habían hecho para la mitad de cancha y la edad del ex jugador de Juventus.

Uno que no se mostró contrariado por la partida de Vidal es el legendario ex jugador Stefan Effenberg, quien en su columna para t-online.de aseguró que "Bayern estuvo bien en venderlo. Jugó tres años acá y honestamente nunca estuve demasiado impresionado. Dijo el año pasado que jugaría el mejor año de su carrera y no fue el caso".

Así el ex mediocampista sentenció que "se fue a un gran club, bien por él. Pero Bayern no debe derramar una sola lágrima por él".