Leonidas Vial: 'Mosa hizo un negocio redondo con los préstamos'

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) está en una investigación en contra de Anibal Mosa por seis préstamos realizados por un fondo de inversión privado, del cual es dueño, a Colo Colo y que no habrían sido registrados en las reuniones de directorio de la concesionaria.

El ex timonel albo en conversación con radio ADN, se defendió de estás acusaciones, manifestando que todo es parte de una "Fake new".

Ante esto, el integrante del directorio de ByN, Leonidas Vial, en conversación con La Tercera, desmintió a Mosa: "Lo primero que voy a decir es que esto es un hecho reservado, que está en investigación, pero ya que el señor Aníbal Mosa habla públicamente del asunto, a través de la prensa, diciendo que todos los directores sabíamos de los seis préstamos, yo le contesto entonces que lo que dice no es verdad. Personalmente, no tenía idea de estos créditos. El directorio nunca supo. Solo supimos de un préstamo, que fue el primero, de 750 mil dólares, ya que vencía una cláusula de Jean Beausejour, pero de los demás no supe nada, recién me enteré en 2017. Y tampoco supo nada parte importante del directorio, excepto, obviamente, los que eran afines a él y que firmaron los pagarés, como Paul Fontaine".

Vial espera que Mosa demuestre su inocencia y que no lucro con dichos préstamos, "Lo único que puedo decir es que este señor cobró un interés de alrededor de 88 millones, cantidad que fue pagada por ByN a Parinacota, porque él cobró un interés del 0,6%. Esto es un hecho. Ahora, él dice que no lucró, que esta plata la usó para pagarle al banco… Bueno, eso tendrá que demostrarlo, pero lo que es un hecho es que por esa plata lucró, se le pagaron los intereses. Eso es lucro. Mosa hizo un negocio redondo con los préstamos".

La investigación seguirá su curso a la espera de alguna resolución, una determinación que también deberá tomar el Tribunal de Honor de la ANFP por la denuncia que realizó Gabriel Ruiz Tagle para buscar inhabilitar al empresario puertomontino.