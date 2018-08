Leonel Sánchez tras sufrir problemas para entrar al Nacional: "Me dio rabia el trato"

Leonel Sánchez vivió un lamentable episodio en la previa del triunfo de Universidad de Chile sobre O'Higgins en el Nacional.



El ídolo azul contaba con su carnet de la U vencido y no fue reconocido por las trabajadoras que controlaban el acceso al estadio, por lo que tuvo inconvenientes para ingresar a ver el partido.



No obstante, lo que más le molestó al otrora delantero fue la actitud de las mujeres que le impidieron por unos minutos el acceso al recinto de Ñuñoa.



"Me dio rabia, porque después empezaron a pedirme el carnet de identidad. Yo tengo como doces carnés, les trataba de explicar que voy hace muchos años al estadio porque me gusta, entonces no entendía la situación. ¿Quién pone esa gente ahí?", dijo en conversación con La Cuarta.



Además, solicitó poner a funcionarios hombres en esa área. "Yo les decía que iba a hablar con Carlos Heller, pero no les importaba. Lo bueno de todo esto es que vi ganar a la U", agregó.