Leonardo Véliz: "En Chile se está jugando un fútbol de maricones"

Una dura reflexión en torno al balompié criollo dio el reconocido exjugador, Leonardo Véliz, en su participación en El Deportivo.



El Pollo comentó que no hay lealtad en la actividad en la actualidad, poniendo de ejemplo la reacción de Johnny Herrera durante el gol de Juan Manuel Insaurralde.



"Hay que decirlo: Herrera no puede ser tan deshonesto, que ve que Insaurralde le pega con el pecho y mete la pelota, y él cobrando mano para incitar a los compañeros. Se está jugando un fútbol de maricones. Realmente los jugadores de fútbol me han dejado pero decepcionado con el poco compromiso con la profesión. Y arrastran a los árbitros. Arrastran a los dirigentes. Arrastran a los hinchas. Yo creo que estamos en una crisis futbolística con los mayores exponentes del fútbol chileno", expresó.