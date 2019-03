Leonardo Valencia: 'Me desilusionó no estar en la nómina'

La selección chilena masculina se prepara pensando en una nueva doble fecha FIFA con amistosos antes México y Estados Unidos, en un ensayo previo a lo que será la Copa América en Brasil, es por eso que era muy importante conocer los convocados, para proyectarlos en la nómina final del torneo continental.

Uno que esperaba la citación pero que finalmente no se dio, fue el volante del Botafogo, Leonardo Valencia, quién en conversación con ADN Deportes, confesó estar desilusionado por su ausencia de la selección: "uno siente el no estar. Me desilusionó no estar en la nómina por estar jugando en un equipo grande de Brasil, pero el entrenador sabe a quién llama y hay que seguir trabajando para cuando llegue la oportunidad".

"Rueda me conoce porque le ganamos dos clásicos cuando dirigía a Flamengo, en casa y en el Maracaná, así que sabe lo valorado que es el fútbol acá. No ha tenido contactos conmigo", agregó el ex jugador de Palestino.

Con esta ausencia en la convocatoria, el ex volante de Universidad de Chile no se ilusiona con la nominación para la Copa América: "Sigo trabajando, aunque con menos esperanza de ir a Copa América que antes, pero uno tiene que respetar las decisiones del entrenador".

Valencia está en el Botafogo desde el 2017, consiguiendo mayor regularidad en el último año, donde además ha anotado en un par de oportunidades siendo clave en los diferentes duelos del cuadro brasileño.