Leeds United confirmó la extensión de contrato de Marcelo Bielsa

Luego de conseguir el ascenso a la Premier League, se pensaba que los hinchas del Leeds United iban a quemar en un hoguera al argentino Marcelo Bielsa. Sin embargo, la impronta del trasandino caló hondo en los hinchas ingleses quienes exigieron que el rosarino siguiera en el club.

Es por ello que la dirigencia del Leeds les dio en el gusto a los hinchas y este martes confirmaron la continuidad del ex DT de la Selección Chilena por al menos una temporada más, haciendo uso de una de las cláusulas que tenía el contrato del argentino.

Pese a perder en semifinales de la liguilla de ascenso de la Championships, segunda división inglesa, el nombre de Bielsa entró con fuerza en toda la ciudad, por lo que la decisión del Leeds fue aplaudida por la gran mayoría de los fanáticos británicos.

✍️ | #LUFC are delighted to confirm that Chairman @andrearadri has exercised the option to extend Marcelo Bielsa’s contract for a second season