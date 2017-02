Leandro Romagnoli sobre Pablo Guede: "Tenía un mal manejo de grupo"

Leandro Romagnoli es voz autorizada al hablar de San Lorenzo de Almagro. Y no olvida el paso de Pablo Guede por la banca del Ciclón.

En conversación con Fox Sports Argentina, el talentoso volante recordó cuando el técnico de Colo Colo llegó a Argentina, donde ganó la Supercopa local, llegó a la final del torneo trasandino (perdió con Lanús) y quedó eliminado de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2016.

"Cuando se fue Guede, siempre dije que tenía un mal manejo de grupo y lo digo porque lo sentí así. Él sabe muchísimo, te decía cosas que pasaban y trabajaba bien. Pero en el manejo le erró y eso es fundamental, porque tienes un grupo de 25 ó 30 jugadores y somos complicados. El jugador es bravo también", lanzó Romagnoli.

No conforme con esto, el mediocampista deslizó los problemas que tuvo en el camarín de San Lorenzo. "Si no tienes a los de afuera bien o a los que no juegan habitualmente es complicado, él me decía que me quería y no jugaba", remató.