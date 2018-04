Lavezzi aclara falso mensaje contra Arturo Vidal

Polémica causó en las redes sociales un supuesto tuit de Ezequiel Lavezzi burlándose de la lesión de Arturo Vidal. "Uh, qué cagada. ¿Llega a Rusia?, señala la publicación.



No obstante, el comentario fue realizado por una cuenta parodia y ante el revuelo causado, el "Pocho" salió a aclarar la situación en su cuenta oficial del pajarito azul.



"Quiero aclarar que ese tweet no fue escrito por mí y no se envió desde mi cuenta, fue editado por una cuenta de Twitter que hace parodias. Lamento mucho lo sucedido, jamás haría un comentario de este tipo a un colega", escribió el delantero.

Saludos https://t.co/eqiIR8rEZA — Ezequiel Lavezzi (@PochoLavezzi) 18 de abril de 2018