Lateral de Unión y duelo de Colo Colo: Esperemos que Huachipato "nos pudiera abrir una puerta"

El lateral de Unión Española Juan Pablo Gómez reconoció este lunes que "Colo Colo se ha ganado su lugar de forma merecida", aunque espera que Huachipato pueda "abrirnos" una puerta de cara a la definición del torneo de Transición.

En conversación con Los Tenores, el defensor chileno-argentino sostuvo que los albos han "ganado partidos clave y eso los mantiene con la primera chance de campeonar".

Gómez, por lo mismo, no olvida la dura derrota en el estadio Monumental ante el Cacique. "Fue una mezcla de todo, no fue nuestro mejor partido, no nos hallamos compactos en defensa, mediocampo. De pronto no planteamos el partido de la mejor forma. Colo Colo marcó diferencias en base a su jerarquía y no pudismos sostener lo que veníamos realizando", analizó.

"Ayer (domingo) el equipo mostró facetas de buen juego, mucha personalidad ante rivales que también están peleando cosas importantes, ese día no fue la mejor presentación y perdimos la diferencia de tres puntos", lamentó Gómez.





Para el lateral de Unión, en este Transición. "cualquier equipo puede complicar", por lo que espera que Huachipato pueda darles una mano: "A pesar de no haber encontrado los mejores resultados; han tenido buenos pasajes de buen fútbol; tienen a uno de los mejores jugadores, que es (Yeferson) Soteldo, que en cualquier momento puede marcar la diferencia, sera difícil el partido" para los albos.

"Si Colo Colo jugara en el (estadio) Monumental, de pronto sería aún más favorito, pero estamos confiando en que Huachipato pueda hacer una buena presentación y nos pudiera abrir una puerta", puntualizó.

A pesar de que el último rival de Unión Española será Everton -"que no se cayó nunca, siempre estuvo en la pelea"-, Gómez sostuvo que "tuvimos nuestra prueba este fin de semana con Audax (Italiano) que nos presentó un partido complicadísimo y lo sacamos adelante".

"Tengo fe que no será la excepción (este sábado, a las 17:30 horas, en el estadio Santa Laura Universidad-SEK) y llevaremos el resultado y las condiciones hasta el final", cerró.