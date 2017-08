Lasarte y paternidad de Colo Colo: "Estas reglas están para revertirlas y romperlas"

Martín Lasarte vivió varios Superclásicos en la banca de Universidad de Chile contra Colo Colo y ahora en Nacional de Uruguay conoce de sobra lo que se palpita en este tipo de duelos, en este caso, frente a Peñarol.

"Cuando uno tiene un partido por delante de estas características, es especial, porque reúne a la afición, la atención, un foco de morbosidad incluso frente a un resultado o situación", dijo en diálogo con Los Tenores, respecto al duelo del domingo al mediodía.

A juicio de Lasarte, en estos encuentros juegan dos aspectos: la experiencia y el sentido de pertenencia de los futbolistas.

"Los jugadores que han tenido mucho recorrido en sus carreras, claramente ayuda, porque uno está acostumbrado a tener ese nerviosismo, sería malo sentir ese cosquilleo el día antes, pero los con más expericia tienen un factor a favor", dijo.





Y agregó: "Hay un sentido importante también que es el de pertenencia. A veces un jugador experimentado, con recorrido, pero que además ya haya jugado en el club, como (Jorge) Valdivia, me parece que es un elemento a favor (...) Aquellos jugadores que tienen un sentido de pertenencia o llevan mucho tiempo en un club, sumado a la experiencia, me parecen factores muy importantes".

Lasarte, asimismo, fue consultado respecto a la paternidad del Cacique frente a la U en el estadio Monumental, señalando que "cuando hay una situación que se prolonga en el tiempo, se empieza a hablar de una ley no escrita. Acá nos pasó, Nacional sale de Parque Central y no puede ganar; lo empezamos a revertir y ahora no se habla".

"Ha habido una especie de favoritismo o de superioridad de Colo Colo en su campo a lo largo de un determinado tiempo y a medida que se ha prolongado lo hace más pesado y difícil, pero este tipo de reglas están para revertirlas y romperlas en un determinado tiempo", aseveró el DT campeón con los azules.

Por último, Lasarte añadió que también influirá el campeonato pasado, ya que "el torneo pasado, Colo Colo lo tenía casi en la mano y Universidad de Chile se lo arrebató al final. Me parece que quedó un pozo ahí, si no entre ellos, quedó esa situación que lo más seguro es que igual jugará".