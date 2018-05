Lasarte y el mal momento de la U: "No es una situación sencilla"

Martín Lasarte conversó con Los Tenores desde Montevideo y analizó la dolorosa eliminación de la U en Copa Libertadores.



"No es una situación sencilla. Los equipos grandes tienen una cuestión complicada que es el tema de ganar siempre. Los procesos de formación no van de la mano, pero también son necesarios", dijo el extécnico azul.



Al ser consultado por el mal momento de los equipos chilenos en copas internacionales, Lasarte señaló que "si tuviera la razón sería fantástico. Creo que hay un aspecto, ha habido una cosa que ha enriquecido al fútbol chileno sobre todo a nivel de selección; de ser ofensivo y audaz. Me parece bárbaro y fantástico, pero hay que ver qué herramientas tienes y si convences a los jugadores".



"Nosotros llegamos a una semifinal con Católica jugando de otra manera, porque entendíamos que no teníamos el mismo potencial que los equipos que nos estaban enfrentando. Y fuimos competitivos más allá de no gustar. A veces le tenemos miedo a estas cosas, no hay una sola forma y manera", agregó.





Lasarte en su paso por la UC





El uruguayo dejó entrever que en Chile se apostó por el fútbol ofensivo impuesto por Marcelo Bielsa en la Roja y se dejó de lado otras tácticas más defensivas, acordes al plantel de cada equipo.



"En el afán de imitar, las imitaciones terminan siendo malas. Bielsa es Bielsa, Sampaoli es Sampaoli y todos los demás somos lo que somos. No somos lo mismo. Tenemos otra manera, otra fórmula y estilo", indicó.



Además, abordó su paso por Universidad Católica, cuadro con el que llegó a semifinales de Copa Libertadores en 2011. "El meaculpa fue haber quedado segundo (en la UC), que parece a veces es un pecado. Peleamos todos los campeonatos. El fútbol es a largo plazo y a veces se terminan poniendo las cosas en su lugar".



Por último, se refirió a la marginación de Claudio Bravo en la Roja y apostó por su regreso. "La selección no puede dejar de lado a Bravo y él tampoco a la selección. Hay que llegar a un punto común, que se pongan de acuerdo y puedan trabajar juntos (con Rueda). No es tiempo de radicalizar las opiniones, lo más importante es el fútbol chileno", concluyó.





Lasarte dirigiendo a la U