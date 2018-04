Lasarte y dura derrota de la U: "No me gustaría estar en la piel de Hoyos"

El extécnico de Universidad de Chile, Martín Lasarte, analizó la dura goleada por 7-0 que sufrió Universidad de Chile ante Cruzeiro por Copa Libertadores, asegurando que los laicos serán capaces de revertir el complicado momento que atraviesan.

"No debe ser fácil. No me gustaría estar en la piel del colega (Hoyos). A uno le ha pasado tener que entrar a un vestuario golpeado, con jugadores tristes, dolidos, pero es la labor que nos toca y nos corresponde, y hay que tratar dentro de lo que cabe, marcar el ritmo o el nuevo ritmo de las cosas", comenzó diciendo el uruguayo.

En esa misma línea, agregó: "Cuando se sufre una derrota así, en el camarín uno tiene que dar la cara, enfrentar a los jugadores, conversar con ellos. No van a cambiar la cara de un día para otro, pero hay que tratar de mitigar el dolor y trabajar para modificar esas dinámicas negativas y tristes".

El estratego, además tuvo palabras para los referentes de la U, asegurando que serán claves para superar la complicada situación que atraviesa el equipo.

"Seguramente ellos, que algunos casos los conozco y sé como son y sé como actúan, mirarán a los ojos a sus compañeros y trabajarán para que esta situación no se empatane más", indicó.

Por último, Lasarte añadió que "todo esto es muy fácil decirlo y no es fácil llevarlo adelante, porque después de una derrota así es complicado. Pero bueno, la palabra referente lo marca, la U tiene líderes positivos y se encargarán de poder solucionar esta situación".