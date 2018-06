Lasarte: La propia Argentina con su prensa y la dirigencial se encargan de dilapidar a Messi

El técnico uruguayo Martín Lasarte conversó con Los Tenores de la tarde, en donde dio su parecer acerca del desarrollo del Mundial 2018, centrándose en el momento que atraviesa Argentina en el torneo.



Al respecto, Machete confesó que "me tiene desconcertado" lo que ocurre con la escuadra Albiceleste, ya que "la propia Argentina se encarga de dilapidar lo que tienen. Continuamente está la cosa de la prensa, de la dirigencia política deportiva…me sorprende la carga impresionante, la tonelada de presión que carga Lionel Messi en torno a lo que se dice y habla. Va en total detrimento, pareciera que no lo cuidan (…). Tengo esa sensación y creo que van a tener problemas".



El estratega profundizó en lo de la Pulga ejemplificando que "falla el penal (ante Islandia) y ningún compañero le va a dar una palmadita en la espalda, con la carga que eso significa. Me sorprendió que nadie lo ayudara. Ya en el camarín es tarde, es ahí en el momento del furor del juego para que no se sienta tan solo. Me dio una pena enorme".



Por otro lado, Lasarte también tuvo palabras para lo vivido por Luis Suárez, a quien conoce desde sus inicios en Nacional.



"Cuando uno tenía esas caminatas con estos jugadores, te decían con una seguridad lo que iban a hacer (…). Me dijo más de alguna vez que iba a jugar en el Barcelona y yo le decía que sí, pero por dentro pensaba ‘este chico no sabe lo que le espera’, pero lo consiguió", recordó.