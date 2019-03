Las veces que Reinaldo Rueda habló de 'recambio' en la selección chilena

Una conferencia de prensa llamativa dio el técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, tras el empate frente a Estados Unidos, puesto que se defendió de las críticas, principalmente por el hecho de que se le cuestiona el haber manifestado en alguna oportunidad que habló de hacer un recambio en la Roja, siendo que nunca lo manifestó, poniendo de ejemplo su primera charla frente a los medios nacionales.



Lo cierto es que el colombiano sí habló en algunas oportunidades acerca del famoso tema del recambio y de cómo darle tiraje a futbolistas nuevos, como ocurrió el pasado 3 de junio de 2018, cuando esgrimió que "se decía que no hay recambio, pero es cuestión de tiempo. No es fácil. A los jóvenes no los van a querer sin ganar, porque todos somos exitistas".



Rueda añadió en aquella oportunidad que "tengo que preparar al equipo para el 2022. Si ahora a Collao, a Díaz y a todos los jóvenes no los fortalecemos, no los respaldamos, no los dejamos equivocarse y no les damos minutos, no será fácil".



A esta oportunidad, se suma otra en la que el colombiano conversó con Destino ESPN deportes Radio, en donde profundizó en este tema.



"En Chile, hay recambio, estamos en ese proceso. Comenzaremos con una base de jugadores experimentados", esgrimió.



En dicha ocasión, el DT de la Roja también afirmó que el "primer objetivo es la Copa América y para eso estamos trabajando".