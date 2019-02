Las sensaciones de Christian Garín tras instalarse en los octavos de final del ATP de Sao Paulo

El tenista chileno Christian Garín se encuentra atravesando el mejor momento de su carrera, y este lunes lo volvió a ratificar, tras vencer al portugués Pedro Sousa en la primera ronda del ATP de Sao Paulo.

Tras su nuevo triunfo a nivel ATP, el criollo dijo estar contento por el resultado y por cómo viene jugando las últimas semanas.

"La verdad que el primer set fue bastante complicado. Las condiciones no fueron fáciles, ya que es una cancha que no estoy acostumadro a jugar y la verdad que me gustó mucho haber ganado", sostuvo Garín.

En esa línea, terminó diciendo que "siento que puedo mejorar mucho más para el partido que viene. Mañana seguramente habrá descanso, y estoy contento por la forma en que vengo jugando".