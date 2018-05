Las recordadas patadas entre el nuevo DT de Palestino y Radamel Falcao

Sebastián Méndez, nuevo DT de Palestino, tuvo una importante carrera como defensor de varios clubes importantes en el fútbol argentino, como Vélez Sarsfield o San Lorenzo. Curiosamente, en los cuervos vivió uno de los episodios más recordados del ahora estratega árabe, ya que tuvo una serie de agresiones con la estrella colombiana, Radamel Falcao.



La primera de ellas ocurrió en Copa Libertadores, cuando el Tigre lo lesionó en una llave de Copa Libertadores ante River Plate, dejando al Gallego un mes y medio fuera de las canchas por lesión.



Ante esto, el exdefensa tomó revancha más tarde, ya que le dio una brutal patada en un partido por el torneo, que provocó su expulsión.



Luego de un tiempo, Méndez confesó que no se arrepentía de la patada, pero que "si quería, lo lastimaba de verdad. No me salió hacerlo. Me hubiera gustado agarrarme a trompadas, hubiera sido mucho más correcto que romperlo".