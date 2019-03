Las palabras de Marcelo Díaz cuando está a un paso de obtener el título junto a Racing

Marcelo Díaz vive un gran presente junto a Racing de Argentina, encontrándose a sólo un partido de coronarse campeón de la Superliga de aquel país junto al cuadro de Avellaneda.

Si la Academia vence a Tigre este fin de semana, será el nuevo monarca al otro lado de la cordillera y con un chileno como protagonista: Marcelo Díaz.

"Tigre va a ser un rival complicado, pero nosotros sabemos que nos estamos jugando el campeonato", comenzó diciendo el chileno.

En esa línea, afirmó que "llegué con el grupo hecho y me imaginaba esta situación. No dudé ni un minuto. El compromiso del grupo nos trajo hasta acá. No esperaba tanto cariño por parte de la gente. Me queda responder adentro de la cancha".

Finalmente, el mediocampista sostuvo: "En el último partido contra Colón (de Santa Fe) terminé con algunos problemas físicos que me impidieron seguir a la par de mis compañeros, pero ya estoy bien. Esta semana empecé de buena forma, así que espero que sea una semana tranquila y linda, y que termine de la mejor manera", cerró.