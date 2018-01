Las otras veces en que no hubo Noche Alba

El papelón que significó la cancelación de la Noche Alba golpeó duro en Colo Colo, que desde 2017 había rescatado la tradicional jornada en la que se presentaba a las nuevas figuras del Cacique, además de la realización de un cotejo contra un rival de renombre internacional.



Sin embargo, el incidente ocurrido con Barcelona de Guayaquil no es el primero en la historia del evento, cuya primera versión fue en 1992.



La primera vez que no se realizó fue en 1995, en el que varios cracks albos como Marcelo Espina, Fernando Vergara, Miguel Ángel Acosta, Luis Barbat, Gustavo Benítez y Rogelio Delgado no fueron presentados en el Monumental.



Tras esto, llegó el 2002, en una época en la que Colo Colo atravesaba por la quiebra y en la que arribaron jugadores como Francisco Huaquipán, Alonzo Zúñiga y Joel Reyes.



Tuvieron que pasar varios años para que la actividad no tuviese realización durante el periodo 2014 hasta 2016, aunque sí cabe mencionar que se realizaban encuentros amistosos en el Monumental en donde se presentaban a figuras como Jaime Valdés o Humberto Suazo, aunque no con el nombre de Noche Alba.