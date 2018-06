La dura derrota de Argentina frente a Croacia desató la furia de los hinchas trasandinos en contra de la Albiceleste, quienes se volcaron a las redes sociales para expresar su rabia.



El principal foco de los dardos fue el técnico Jorge Sampaoli, además de los cuestionamientos a Lionel Messi por su pobre desempeño en el cotejo frente a los balcánicos.

no puedo creer que espere 4 años para poder ver a messi levantar la copa, y un pelado hijo d mil puta viene a cagarla, poca noción de donde esta parado, ya ni me sorprende, no sabemos a que jugamos..

Igual vamos argentina la puta madre, te amo leo, sos el mejor pese a todo papá.