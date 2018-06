Las ocho frases de Valdivia que demolieron al equipo de Pizzi

La Arabia Saudita de Juan Antonio Pizzi cayó por 5-0 ante el anfitrión del Mundial, Rusia, partido que contó con los comentarios de Jorge Valdivia.

En su debut en las transmisiones de TVN, el Mago no se guardó nada para criticar al ex DT de Chile junto a Pedro Carcuro, Gustavo Huerta y Patricio Barrera, "El grillo del gol".

Estas fueron sus ocho frases más ácidas:

1. "No solamente está perdiendo, no tiene una idea de juego. No hay jugadas elaboradas. Están muy mal distribuidos".

2. "La respuesta tiene que venir de afuera, se las debió haber jugado con más cambios. Lo están atacando por las dos bandas. Están dando muchas ventajas. Tienen desconcentraciones infantiles".

3. "Viendo a Arabia Saudita, uno dice ¿Por qué nosotros no estamos?".





4. "Es de fijarse por dónde ataca Rusia y por dónde posteriormente viene el gol: Por sus bandas, es ahí donde Arabia Saudita está cometiendo el gran error. Debe ser por la inexperiencia o el nerviosismo de jugar un Mundial".

5. "Es ahora donde tiene que venir una respuesta del banco, es ahora donde Pizzi debe decir me hace falta un Huaso Isla, un Beausejour, un Medel, un Gonzalo Jara".

6. "Juan Antonio Pizzi se va a dar por satisfecho (a pesar del resultado), su objetivo era dirigir en un Mundial y lo logró. Más allá si lo hace bien o no, él se va a quedar con la sensación de que estuvo ahí (…) Sin una idea de fútbol creo yo".

7. "A Arabia Saudita le hicieron daños por todos lados, pero más por las bandas. Fue un equipo sin ideas, sin presencia ni jerarquía"

8. "A Arabia Saudita le faltó jerarquía, partiendo en la banca (Pizzi) y terminando en sus jugadores".