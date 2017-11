Las "malditas" coincidencias que involucran a Chile, Francia 1998 y Rusia 2018

Con las clasificatorias rumbo a Rusia 2018 llegando a su fin, son varias las conclusiones y resultados que se pueden desprender. Obviamente, el más doloros fue la eliminación de la selección chilena, tras caer ante Brasil en la última jornada.



A ella, se sumó la sorpresiva no clasificación de Italia, tras quedar en el repechaje fuera contra Suecia.



Lo anterior provocó una situación extraña y que tiene que ver con Francia 1998: Todos los equipos que participaron en el Grupo B que integró la Roja no estarán en Rusia 2018.



Tal cual, puesto que ni Chile, ni Italia, ni Austria ni Camerún estarán en la cita planetaria que arrancará el próximo año.



¿Otra coincidencia curiosa? Que para dicho Mundial, el elenco nacional clasificó por diferencia de goles, superando a Perú; mientras que para Rusia 2018 no fue al repechaje por el mismo parámetro y ante el mismo elenco rival.