Tras los resultados en los cierres del Grupo A y B, quedaron definidas las primeras llaves de los octavos de final de Rusia 2018.



En ese sentido, Uruguay y Portugal darán inicio a esta ronda con el encuentro del sábado a las 14:00 horas en el Estadio Fisht.



Por su parte, España y Rusia chocarán el domingo a las 10:00 en Luzhniki, en un duro cotejo para los dueños de casa.



Vale decir que aún se deben definir las otras llaves que se desarrollarán durante el fin de semana.

