Ya están definidas las llaves de los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018, instancia en la que habrá varios duelos atractivos, a raíz de los desempeños de los equipos clasificados.



Los primeros duelos se disputarán el viernes 6 de julio, cuando Uruguay vs Francia y Brasil vs Bélgica choquen a las 10:00 y 14:00 horas, respectivamente.



Por su parte, Suecia vs Inglaterra y Rusia vs Croacia jugarán el sábado 7 de julio a las 10:00 y 14:00, correspondientemente.