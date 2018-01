Las grandes figuras del fútbol que cambiarían de club el 2018

La temporada de fichajes de Europa comenzó con la llegada del 2018 y son varias las figuras mundiales que podrían cambiar de club durante este año.

Quien lidera la lista es el chileno Alexis Sánchez. El ariete de Arsenal ha mostrado un gran repunte en los últimos partidos de su escuadra y hace rato viene expresando su deseo de marchar del elenco de Londres.

El principal destino del tocopillano sería el Manchester City de Josep Guardiola, elenco que estuvo muy cerca de contratar al delantero nacional en el anterior mercado de pases del viejo continente.

A esto se suma la lesión de Gabriel Jesús en los "Ciudadanos", quien estará cerca de dos meses fuera de las canchas y complicaría la formación de los celestes en las próximas competiciones.

El delantero del Tottenham, Harry Kane, es otro de los protagonistas del fútbol europeo que viene realizando grandes temporadas, por lo que los ojos de grandes equipos se han puesto sobre él.

Según han informado algunos medios hispanos como Marca y Mundo Deportivo, el ariete es seguido de cerca desde Real Madrid para reforzar la zona de ataque y podría llegar a convertirse muy pronto en nuevo compañero de Cristiano Ronaldo.

Pero esta no es la única opción de los Merengues para reforzar la delantera, ya que Eden Hazard ha sido tentado por por el equipo de Zinedine Zidane y hasta el momento no ha renovado su contrato con Chelsea, aunque en los "Blues" no desean desprenderse de su principal figura.

Por otra parte, en Italia hay un argentino que también atrae muchas miradas y podría cambiar de elenco. Se trata de Paulo Dybala, jugador de 24 años y que en la actualidad milita en Juventus. Con 14 goles en 18 partidos disputados en lo que va de torneo, el zurdo estaría siendo tentado desde Inglaterra por el Manchester United de José Mourinho.

Los que dificultaría la marcha del trasandino sería su elevada cláusula de salida, la cual asciende a los 150 millones de Euros.