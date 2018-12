Las emotivas palabras que Alexis Sánchez dedicó en el día de su cumpleaños

Alexis Sánchez cumplió 30 años este 19 de diciembre y aprovechó la instancia para mandar un sentido mensaje en su cuenta de Instagram a todos sus seguidores.

"Gracias a todos por los lindos mensajes que me enviaron por mi cumpleaños", fueron las primeras palabras del tocopillano.

"No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías si pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión", añadió.

Finalmente, Alexis se explayó más allá con su mensaje. "La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonista de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continua: Tú puedes aportar una estrofa. NO DEJES NUNCA DE SOÑAR, porque en sueños es libre el hombre y mujer".