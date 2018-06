Las duras críticas de la prensa alemana a su selección tras quedar eliminada del Mundial

La prensa alemana no se guardó nada para criticar a la selección de su país al caer sorpresivamente por 2-0 contra Corea del Sur, quedando fuera de Rusia 2018 en primera ronda.

Desde el cambio de milenio, de los cinco mundiales que se han realizado, solo en 2006 el campeón vigente no cayó en la primera ronda. Con ésto Alemania se suma este 2018 a Francia en 2002, Italia en 2010, y España en 2014.

Deutsches WM-Aus: Das Ende der Selbstgefälligkeit Was am Mittwoch in Kasan geschah, ist sehr menschlich. Im Erfolg macht man die meisten Fehler. So ist es auch dem deutschen Fußball ergangen. Der hat in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten einen Aufschwung erfahren und vor vier, fünf Jahren zwei Höhepunkte erlebt: zunächst ein deutsches Champions-League-Finale, dann den Weltmeistertitel in .

"El final de la complacencia"

WM 2018, Deutschland - Südkorea: Historische Schmach der Nationalmannschaft - WELT Aus in der WM-Vorrunde Die historische Schmach der deutschen Nationalmannschaft Ein einziges Tor brauchte die Nationalmannschaft gegen das kleine Südkorea, um ins Achtelfinale einzuziehen. Stattdessen sorgte sie für das größte deutsche Debakel der WM-Geschichte. Was wird jetzt aus Bundestrainer Löw? Was kaum jemand für mögliche gehalten hat, ist bittere Realität: Der Weltmeister scheidet in der Vorrunde aus.

"La desgracia histórica de la selección alemana"

0:2 gegen Südkorea: Der deutsche Untergang Dass es ein Abend war, an dem etwas zu Ende ging, war überall zu spüren. Nur passierte es in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, in unterschiedlichen Zeitzonen, konnte man fast sagen. Die deutschen Spieler hatten ihre Kabine noch nicht einmal verlassen, da liefen in der Heimat schon die Votings heiß: Weiter mit Joachim Löw?

"La caída alemana"

Behäbig ins Desaster Das deutsche Nationalteam erlebt beim 0:2 gegen Südkorea das Aus bei der WM 2018. Dabei wirkt die Mannschaft zu keinem Zeitpunkt so, als könne sie genügend Wucht entwickeln. Es bleibt eine große Enttäuschung - denn ein Vorrundenaus gab es noch nie für den DFB.

"Sosegados en el desastres. El equipo alemán experimentó el 0-2 contra Corea del Sur al final del Mundial. El equipo en ningún momento actúa como si pudieran desarrollar suficiente fuerza. Sigue siendo una gran decepción, porque nunca hubo una ronda preliminar para la DFB."

Germany haven't looked good for a long time now, and their early #WorldCup exit is the price they now pay for their complacency.



DW's @JonBloggs66 reports from Kazan.#KORGER https://t.co/HHNIU1eMby — DW Sports (@dw_sports) June 27, 2018

"Alemania paga el precio por su complacencia"

DFB-Aus in der Vorrunde: Die Übermacht der Bequemlichkeit https://t.co/a9H3a4R7kC pic.twitter.com/RpJueKawbd — SPIEGEL ONLINE (@SPIEGELONLINE) June 27, 2018

"La superioridad de la conveniencia. El equipo nacional alemán ha experimentado una histórica derrota en la Copa Mundial, y se lo merecen. El equipo ha confiado en el hecho de que de alguna manera es bueno nuevamente. Pero ya nada es bueno con este equipo"

Links: unsere Seite 1 nach dem 7:1 2014.

Rechts: unsere Seite 1 nach dem WM-Aus 2018. pic.twitter.com/r0EB0xpSki — BILD (@BILD) June 27, 2018

"Sin palabras"