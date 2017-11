Las duras acusaciones de Nueva Zelanda que empañan el triunfo de Perú

La selección de Nueva Zelanda lanzó graves acusaciones en relación a su estadía en Lima, asegurando que el combinado peruano "ocupo todos los trucos posibles" para dejarlos fuera del Mundial

El primero en hablar fue el entrenador de los oceánicos, Anthony Hudson, quien afirmó al diario The New Zeland Herald que "yo siempre soy muy honesto y sé que a veces no debería serlo, pero creo que ha sido pobre", en relación a las condiciones en las que estuvieron en la capital del país vecino.

En esa misma línea, el estratego agregó: "Nos subimos al avión y le pregunté a la azafata cuánto faltaba para llegar a Perú y me dijo ‘no vamos a Perú, ¡vamos a Chile!'", lanzó.

"Desde ahí, todo fue para no creer. No pudimos dormir nada la noche anterior por los fuegos artificiales. Antes del partido pensé que podría dormir algo en la piscina y de repente nos sobrevuelan aviones de guerra con pilotos tomándose selfies con la camiseta de la selección peruana”, aseguró el enternador.

Finalmente, Hudson afirmó que a pesar de todo "nunca en los dos o tres días que estuvimos en Perú ocupamos eso como excusa, tenemos un grupo muy honesto de jugadores que lidió muy bien con eso, que se mantuvo muy calmado al respecto".

Por otro lado, el zaguero Andrew Durante dijo que los peruanos "usaron todos los trucos que hay en los libros para sacarnos".

"Sabíamos a lo que íbamos y sabíamos que nos lanzarían de todo, y así fue", cerró.