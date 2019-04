Las caras del recambio que aparecen en este nuevo microciclo

Desde el próximo domingo 14 de abril hasta el martes 16 de abril se realizará un nuevo microciclo que buscará sumar jugadores en la búsqueda del recambio en la selección chilena y también con la idea de proyectar los equipos que dirán presentes en el torneo Esperanzas de Toulon y en el Pre Olímpico de Colombia.

Ambos campeonatos son categoría sub 23 por lo que Rueda proyectó esta nueva etapa de trabajos pensando en su mayoría con jugadores para esa categoría.

Como es el caso de Diego Valencia, quién con 19 años ha alternado en la titularidad del primer equipo de la Universidad Católica. El delantero confesó estar, "muy contento por la nominación a la selección, muy agradecido por esta oportunidad y me voy a entregar por completo y voy a dar lo mejor de mí, como siempre lo he hecho en las selecciones inferiores".

Otro de los convocados es el portero de Deportes La Serena, Zacarías López de 21 años, quién manifestó que, "me lo tomo con tranquilidad y felicidad, contento por esta nominación, uno siempre quiere estar en la selección y lo venía buscando y hoy se da y tratar de aprovecharla al máximo y tratar de que no sea sólo un microciclo y que sean muchos más".

En junio de este año se llevará a cabo el torneo en Francia, mientras que en enero del 2020 se disputará el Pre Olímpico, donde el jugador de Antofagasta, Jason Flores también podría estar, pese a eso, no esperaba esta nominación: "La verdad no me lo esperaba, muy contento por la nómina que se hayan fijado en mi para estar, siendo que hay muchos jugadores con mucho talento, estoy muy feliz muy motivado para enfrentar este nuevo desafío".

Una nueva etapa de trabajos, con jóvenes jugadores que además se suman a los futbolistas experimentados que fueron llamados en esta nómina como Edson Puch, José Pedro Fuenzalida y Jean Beausejour.