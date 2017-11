Las burlas contra Sampaoli y Argentina tras la derrota ante Nigeria

La selección argentina cayó por 4-2 ante Nigeria en un partido amistoso disputado en Rusia y el DT Jorge Sampaoli puso fin a su invicto como estratega de la Albiceleste.



Los hinchas trasandinos no le perdonaron el pobre rendimiento al equipo y publicaron una ola de memes en las redes sociales.





- Pero qué les pasó?

- Oh, nada Leo, solo un pequeño problema con Nigeria. Pero no habría pasado nada si hubieras estado aquí para no dejarme comportar como un idiota pic.twitter.com/rhBFPhxoh5