Las bromas de Jorge Valdivia con la formación de Chile y 'la baja' de Arturo Vidal

Poco resta para el duelo entre Chile y Ecuador por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2019, y en la previa del partido, Jorge Valdivia sorprendió con un mensaje a través de sus redes sociales, respecto a los dichos de Gary Medel y "anticipando" una bomba sobre Arturo Vidal.

Primero instó a los hinchas de la Selección Chilena que: "hoy juega Chile y como dijo Gary Medel (@MedelPitbull) ayer, aquellos que se fueron a tomar canten hoy los weones (con respeto)", dijo el volante de Colo Colo respecto al compromiso ante Ecuador en Salvador de Bahía.

Pero no se quedó ahí, pues agregó que: "además hablé con Arturo Vidal (@kingarturo23) y me dijo que está cagao (con respeto) que no juega", adelantó supuestamente tras conversar con el volante, quien estuvo estos días entre algodones para llegar en condiciones ante el "tri" sudamericano.

Tras varios minutos donde recibió respuestas de todo calibre, el "Mago" aclaró que: "viste que es fácil hablar weas . A desearle toda la suerte a Chile se lo merecen. Que el estadio haga sentir el cariño y confianza q tenemos todos en ellos. (Todavía no me sé quien juega, tienen escondido el equipo) mas escondido que el final de Game of Thrones", escribió.

