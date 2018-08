Las 5 frases más recordadas de Gary Medel

Gary Medel cumplió este viernes 31 años de edad en Turquía. El actual jugador del Besiktas se ha consagrado como uno de los máximos ídolos de la selección chilena y en ADN recordamos cinco de sus frases más llamativas.



1) Previo al Mundial Sub 20 de Canadá 2007, el "Pitbull" tuvo un incidente extrafutbolístico que casi lo deja sin ir a la competencia. "Me tiraron un combo porque estaban discutiendo otras personas, y yo me meto ahí y digo: ¿qué sucede?", explicó en aquella ocasión.



2) En las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, Medel hizo reír a todos los periodistas en conferencia de prensa tras ser consultado por cómo vivió el himno nacional en el estadio. "Fue emocionante, te dan ganas de llorar en el himno, pero no pude porque después decían que era el "Pitbull" gay", indicó.



3) "Ellos también tienen miedo, así como nosotros también tenemos. Y eso es bueno porque estás siempre intacto con la 'chispeza' de hacerlo bien", dijo tras un partido con el Sevilla.



4) Chile jugaba contra Colombia en Eliminatorias rumbo a Brasil 2014, cuando Medel persiguió a James Rodríguez, quien se desplomó ante la marca del defensor, a lo que el formado en la UC replicó : "Párate con...".



5) Pese a que no fue una frase, el gesto que quedó en la memoria de todos los chilenos fue cuando el "Pitbull" besó a Claudio Bravo en la mejilla, luego de que el capitán de la Roja lo llenara de elogios en una conferencia de prensa.