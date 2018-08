Lanzan película del futbolista estafador que nunca jugó en nueve equipos

Su historia es delirante y sólo tiene explicación en su época. Es la vida de Carlos Henrique Raposo, quien pasó por nueve equipos de Brasil, Colombia, Francia y México, pese a que no tenía ninguna condición para ser futbolista.

El ahora entrenador personal fue conocido en los años ochenta como un "futbolista de farse" y se ganó el apodo de Kaiser. Un documental en tono de humor muestra la particular carrera de este jugador brasilero que jamás disputó un minuto de partido.

Lo especial es que Raposo pasó por Botafogo, Flamengo, Puebla de México, El Paso Patriots de Estados Unidos, Bangu, Ajaccio de Francia, Fluminense, Vasco Da Gama y América de Cali, fingiendo lesiones y problemas para no jugar.

"No jugué, no hice goles, no pateé la pelota. Hubo muchas fiestas, muchas orgías. Mi entretenimiento era el sexo", explica el propio estafador, quien compartió equipo con figuras como Edmundo, Renato Gaúcho, Romario, Branco y Bebeto.

En los 80, Raposo llegó al fútbol gracias a su fama de fiestero. A los 23 años en 1986 su amigo futbolista Mauricio -ídolo del club- le consiguió contrato en Botafogo. "Iba a los entrenamientos y a los pocos minutos me tocaba el muslo", cuenta Kaiser.

En aquellos años no existía la resonancia magnética y le daban al menos 20 días de descanso. "Tenía un dentista amigo que me daba un certificado de que tenía algún problema físico; y así pasaban los meses", relata el no futbolista.

Raposo explica que su estafa incluía firmar el contrato "más corto, normalmente de unos seis meses. Recibía las primas del contrato y me quedaba allí durante ese período, sin jugar". Luego inventaba ofertas desde el extranjero y le creían.

Lo más cerca que estuvo de debutar fue en 1989 con el Bangú de Brasil. Era suplentes y el entrenador lo mandó a calentar. Raposo para evitar su ingreso, peleó con un fanático, el árbitro lo expulsó y luego dijo que defendió a su técnico, su segundo padre, y que por eso "no dejaré que ningún hincha le insulte". Su contrato se extendió.